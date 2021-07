Ustawa licznikowa wchodzi w życie. Dobre zmiany dla klientów firm energetycznych

dfgh 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

ojej, jak oni o nas dbaja! same zalety! wiecie, zycie mnie nauczylo, ze jak ktos mi na sile wciska cos co jest mega super, to to mega super nie jest, a wrecz przeciwnie. Co tak naprawde te liczniki beda robic? szpiegowac domownikow czy co? bo na pewno jest w tym drugie dno. No albo jakis wal na kase przy wymianie, bo to przeciez bedzie kosztowac pewnie grube setki milionow, a pewnie pare miliardow.