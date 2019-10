Ustawiali przetargi wojskowe. Dwie osoby zatrzymane

Zatrzymani to pracownik Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów.

Sił Zbrojnych oraz dyrektor do Spraw Klienta Wojskowego i Ratownictwa Medycznego zielonogórskiej spółki.

"Wszystko wskazuje na to, że uzgadniali treść opisu przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzi zamawiającego na odwołanie i zapytania do treści SIWZ, działając przy tym na szkodę w wysokości co najmniej 2 mln zł" - czytamy w komunikacie CBA.