Uwaga. Nadchodzi ważna zmiana w dowodach osobistych

Teoretycznie powinniśmy być zadowoleni ze zmian, bo drastycznie ma dzięki nim spaść liczba fałszerstw. Wszystko dlatego, że unijne rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie UE nowy obowiązek. Za jego sprawą w dowodach osobistych będzie wymagana druga cecha biometryczna. Będą to odciski palców.

"Zamierzeniem rozporządzenia jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów przez usunięcie istniejących, znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się" - napisał ustawodawca w uzasadnieniu do projektu noweli.