W Birmie gwałtownie wzrosła produkcja opium. To efekt kryzysu

A Polska taka religijna, a rośliny co je Bóg stworzył są nadal nielegalne. W teorii można za mak ozdobny w ogródku mandat dostac. Jakiś czas temu zabrakło morfiny w aptekach. Niektóre grzyby co na łąkach rosną i są lancetowate - to samo, zarwiesz i możesz iść siedzieć. Chory kraj