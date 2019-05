W Japonii zaczyna brakować numerów telefonów

W Japonii zaczyna brakować jedenastocyfrowych numerów telefonów. Rządzący już zapowiedzieli, iż mają na względzie całą sytuację, a także będą starali się jej zapobiec. W jaki sposób? Japonia planuje wydanie 10 miliardów 14-cyfrowych numerów telefonów do 2021 roku. Analitycy przewidują, że do 2022 roku liczba 11-cyfrowych numerów telefonów będzie zbyt mała, aby sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców – donosi serwis Instalki.pl.

Nie tylko baza japońskich numerów powoli się wyczerpuje. Jak donosi serwis Instalki.pl, Problem związany z numerami telefonów dotyczy także większą ilość krajów, a coraz szybszy rozwój technologii oraz nowych sposobów łączności będzie wymuszał zmianę podejścia do wydawania cyfrowych identyfikatorów. Przewiduje się, że do samego 2020 roku na świecie będziemy mieli do czynienia z ponad 50 miliardami sprzętów podłączonych nie tylko do sieci, ale również do samej infrastruktury pozwalającej na wykonywanie połączeń. To ogromna liczba, z którą trzeba coś zrobić.