W Niemczech dzieje się coś niepokojącego. Może rozlać się po Europie

To dlatego pchają zielony ład. Trzeba ratować Niemiecki przemysł. Unia daje pieniądze na wiatraki czy pompy ciepła które są w większości z Niemczech. To my moglibyśmy być Kuwejtem Europy. A przez Unię będziemy sługami. Brawo