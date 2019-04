W piątek czeka nas zakupowy armagedon. PKO BP pokazał wykres

Zostawianie świątecznych zakupów na ostatnią chwilę jest raczej kiepskim pomysłem. Nie jest to oczywiście odkrywcza teza, bo pewnie każdemu zdarzyło się w takim okresie wybrać do sklepów. Analitycy banku PKO BP pokazują jednak, jak bardzo oblegane są wtedy markety.

A skoro już jesteśmy przy zakupach, to gdzie zrobimy je najkorzystniej? Po cukier, majonez i czekoladę idź do dyskontu. Po nabiał, masło, wódkę i wodę wybierz się do hiper- lub supermarketu. Analitycy porównali dla Wirtualnej Polski ceny 20 produktów promowanych w przedświątecznych gazetkach reklamowych. Wnioski? Będzie nieznacznie drożej niż rok temu.