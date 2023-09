W przyszłym tygodniu może się rozstrzygnąć kwestia ukraińskiego zboża. KE ma wydać opinię

Zakończyło się spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE w Brukseli. Polska wnioskowała, by rozmowy dyplomatów dotyczyły m.in. ukraińskiego zboża.

KE ma przedstawić opinię do ukraińskiej propozycji ws. zboża

W połowie września Komisja Europejska poinformowała, że Ukraina zobowiązała się do przedstawienia do 18 września propozycji dotyczącej rozwiązania problemu eksportu ukraińskiego zboża. Jak jednak poinformowali polscy przedstawiciele, Kijów tego nie uczynił.

Przekazał też, że Polska chce omawiać kwestię zbóż wyłącznie w pełnym gronie 27 państw członkowskich UE. – Zwracaliśmy uwagę na wyzwania, które stoją przed Wspólną Polityką Rolną i podkreśliliśmy konieczność zachowania inkluzywnego charakteru, jeśli chodzi o udział 27 państw członkowskich w dostępie do tych informacji i przejrzystość ze strony Komisji Europejskiej – podkreślił.

W środę wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy Taras Kaczka wyraził gotowość do "wycofania skargi złożonej do WTO przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji". Jednak postawił warunek. Jest nim gwarancja ze strony tych krajów, że nie będą one w przyszłości stosować jednostronnych środków ograniczających dostawy towarów z Ukrainy.