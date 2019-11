Walka ze smogiem. Będą kary za sprzedaż kopciuchów. Prezydent podpisał ustawę

Nowe zapisy przewidują uszczelnienie rynku w ten sposób, by do konsumentów nie trafiały pozaklasowe, nieekologiczne kotły grzewcze (tzw. kopciuchy). Zdefiniowano w niej "wprowadzanie do obrotu", co ma wyeliminować możliwość sprowadzania do Polski nieekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Zgodnie z wyliczeniami resortu przedsiębiorczości i technologii, na polski rynek trafia rocznie około 200-250 tys. kotłów grzewczych na paliwa stałe. Nowelizacja przepisów ma pozwolić skuteczniej przeciwdziałać wprowadzaniu na rynek nieekologicznych kotłów.