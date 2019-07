Waloryzacja emerytur i rent w 2020 r. Wiemy, ile to będzie kosztować

Właśnie dowiedzieliśmy się, ile waloryzacja będzie kosztowała. Z Oceny Skutków Regulacji do rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego waloryzacji wynika, że będzie to 7,16 mld złotych.

To nie jedyna dobra wiadomość dla emerytów.Od 1 stycznia wszyscy, których dochody nie przekraczają 85 578 zł, będą płacić 17-proc. PIT. Co to oznacza w praktyce? Kto dziś dostaje 1500 zł netto emerytury, po zmianach podatkowych i waloryzacji otrzymywać będzie 1563,03 zł. W przypadku świadczeń w wysokości 1700 zł podwyżka wyniesie 72,16 zł.