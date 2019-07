Wartość rynku weselnego w Polsce się zwiększa. Liczy się już ją w miliardach

Przy skorzystaniu z usługi konsultanta, zwanego wedding plannerem, musimy liczyć się z wydatkiem od 2,5 do 3,5 tys. złotych przy koordynacji ślubu i wesela, a jeśli zdamy na niego całą organizację, to zapłacimy za jego usługi między 7 a 15 tys. złotych.

Na koszt dla pojedynczej pary składa się przede wszystkim organizacja imprezy, wynajem lokalu, dekoracje (np. kwiaty), kapela lub DJ, a także katering, czyli tzw. talerzyk weselny, którego koszt waha się w okolicach 200-250 złotych, a jeśli w planach są jeszcze poprawiny, to jego cena wzrasta do 350 złotych.

Organizacja małego wesela zamknie się w przedziale 20 tys. złotych – jednakże na taką imprezę decyduje się zaledwie 8 proc. par. Zdecydowana większość jest gotowa zapłacić od 21 tys. do 60 tys. złotych. Z takim wydatkiem godzi się ok. dwie trzecie Polaków. Z kolei co piąta para młoda jest skłonna zapłacić więcej niż 60 tys.