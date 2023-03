Ważna deklaracja wicepremiera Sasina. Chodzi o rosyjskie surowce

Jak mówił Jacek Sasin, wielkie inwestycje takie jak gazoport w Świnoujściu, interkonektory z sąsiednimi państwami czy gazociąg Baltic Pipe zabezpieczyły dostawy gazu do Polski, ale niezbędna jest też rozbudowa sieci gazowej wewnątrz kraju.

Gazyfikacja gmin w Polsce

Wicepremier oświadczył, że w 2015 r. w województwie podlaskim, na 118 gmin tylko w 24 był dostęp do sieci gazowej, a od tego czasu udało się go uzyskać w kolejnych 19 gminach.

- To wciąż mało. Chcemy, żeby gazyfikacja postępowała szybciej. Potrzebne są inwestycje doprowadzające gaz na ten teren - mówił Sasin, podkreślając, że jedna z takich inwestycji to właśnie połączenie z gazociągiem Polska-Litwa kosztem 21 mln zł.

- Dzisiaj całość surowców energetycznych trafia do Polski z innych kierunków. Jeśli chodzi o kierunek rosyjski, to nie ma ani jednego metra sześciennego gazu z Rosji, ani jednego litra ropy naftowej, ani jednej tony węgla - powiedział wicepremier Sasin.

Orlen odkrył nowe zasoby gazu ziemnego na Lubelszczyźnie

" Niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryliśmy 500 mln m sześc. nowych zasobów gazu ziemnego . Połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia z rodzimych złóż pozwolą nam utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania Polski " - poinformował w lutym prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Orlen zaznaczył, że otwór Jastrzębiec-4, z którego roczna produkcja może osiągnąć ok. 22 mln m sześc. gazu, włączony będzie do eksploatacji do istniejącej już infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka, podobnie jak kolejny otwór Jastrzębiec-5, którego wiercenie rozpoczyna się na tym samym placu wiertnicznym.