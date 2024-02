Węgrzy tłumnie odwiedzają Podhale. A tam niespodzianka. "Orbán wspiera Putina"

O sprawie pisze zakopiańska "Gazeta Wyborcza", która podaje, że Węgrzy upodobali sobie wycieczki na Podhale i w Tatry. Potwierdzają to w rozmowie z dziennikarzami napotkani turyści z tego kraju, którzy zaznaczają, że "od granicy węgierskiej na Podhale jest bliżej niż z Warszawy pod Tatry".

Akcja informująca Węgrów

Ulotki są wydrukowane w dwóch językach – po węgiersku i polsku. W środku znalazł się m.in. list do Węgrów dziennikarki Ludmiły Sorokowskiej z Chersonia, która pracuje w "Tygodniku Podhalańskim". Opisuje w nim ona swoją sytuację, losy swoich bliskich i przyjaciół oraz jej rodzinnej miejscowości. Prosi też, by adresaci ulotki zabrali ją ze sobą do ojczyzny.