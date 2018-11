1,3 mld zł unijnego dofinansowania na budowę odcinków S6 i A2

Jeśli chodzi o budowę 15-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Warszawy do Mińska Mazowieckiego ma kosztować 830 mln zł, z czego 330 mln zł pokryje UE. Planowany termin ukończenia inwestycji to czerwiec 2020 r.

- Odcinek ten należy do kluczowych na naszej sieci drogowej. Jest to element transeuropejskiej sieci TEN-T oraz korytarza Bałtyk - Morze Północne - wyjaśnił minister Adamczyk. - W ramach obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych A2 zostanie przedłużona aż do Białej Podlaskiej, gdzie połączy się priorytetową dla obecnego rządu trasą Via Carpatia - dodał.