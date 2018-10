143 miliony zł na nagrody w skarbówce. To premie za walkę z luką w VAT

Ministerstwo Finansów przeznaczyło w latach 2017-2018 na premie dla urzędników zatrudnionych w Izbach Administracji Skarbowej (czyli dawnych izbach skarbowych) 143 mln zł. Najwięcej trafiło do urzędników z Poznania – 28,6 mln. Najwyższe premie otrzymali natomiast urzędnicy z Olsztyna. W 2017 r. było to średnio po ok. 6,6 tys. zł na osobę – informuje dziennik "Fakt".