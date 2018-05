190 mln zł z unijnej kasy na port w Ustce. Ma być dominującym portem rybackim na środkowym wybrzeżu

Fot. PAP/Adam Warżawa Inwestycja ma być gotowa na początku 2023 roku.

189 mln zł na przebudowę portu w Ustce przeznaczy ze środków unijnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według ministra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka Ustka może stać się dominującym portem rybackim na środkowym wybrzeżu.

Umowa pomiędzy ARiMR a Urzędem Morskim w Słupsku obejmuje zaprojektowanie i budowę nowego falochronu zachodniego o długości ok. 800 m, nabrzeże przeładunkowe o długości ok. 230 m, ostrogę tłumiącą falowanie o długości ok. 85 m oraz nabrzeże cumownicze długości ok. 250 m łączące nowy falochron Zachodni ze starym.

Inwestycja ma być gotowa na początku 2023 roku. Jej efektem ma być poprawa warunków cumowania i stacjonowania jednostek rybackich na terenie portu, a także możliwość obsługi dużych jednostek rybackich.

Konferencja ministra Marka Gróbarczyka nt. inwestycji w Porcie Ustka. Minister omówił plan przebudowy wejścia do portu. Inwestycja warta jest 189 milionów złotych. Rozwijamy polskie porty ?#GospodarkaMorska #Ustka #polskieporty pic.twitter.com/aGhxzVg6hz -- Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (@MGMiZS_GOV_PL) 22 maja 2018

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Kapitanacie Portu Ustka minister Gróbarczyk stwierdził, że Ustka może stać się dominującym portem rybackim, ale i handlowym i rozwojowym na środkowym wybrzeżu.

Przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku zapewniają, że prace budowlane nie zakłócą funkcjonowania portu.

W dalszej perspektywie planowane są kolejne inwestycje w port w Ustce.

