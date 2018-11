29 lat i posada w Banku Światowym. Kamiński junior dołącza się do żartu z... Petru

Praca w Banku Światowym w wieku 29 lat? Kacper Kamiński nie jest pierwszym, któremu się to udało. Kilkanaście lat temu w podobnej sytuacji był Ryszard Petru, a na początku obecnej kadencji żartował z niego były rzecznik prezydenta. Do żartów dołączył się... Kacper Kamiński.

Tymczasem gdy przejrzymy konto na Twitterze Kacpra Kamińskiego i cofniemy się na nim o 2 lata, to znajdziemy ciekawy wpis. Co prawda nie samego Kamińskiego juniora, a ówczesnego posła i późniejszego rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego, ale za to podany dalej przez syna Mariusza Kamińskiego. Można więc założyć, że oznacza to poparcie dla tego tweeta.