3 miliony złotych na stare hełmy. MON inwestuje w złom

Fot. REPORTER MON wyda 3 miliony na naprawę bezużytecznych hełmów

Wojskowe warsztaty odnowią w tym roku ok. 14 tysięcy metalowych hełmów. Kosztować to ma ok. 3 mln zł. Eksperci twierdzą, że to bezsensowna inwestycja w wyposażenie, które nie chroni żołnierzy.

O sprawie pisze "Rzeczpospolita". Według informacji otrzymanych przez gazetę z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wynika, że hełmy, nie licząc bieżących renowacji, naprawiane są zwykle co 10 lat. Polega to na zdarciu z nich rdzy, pomalowaniu i cynkowaniu. Poza tym wymieniane jest albo regenerowane wyposażenie wewnętrzne hełmu.

Gen. Mirosław Różański, szef Fundacji Stratpoints tłumaczy "Rzeczpospolitej", że tego typu inwestycje nie mają sensu.

- Po pierwsze, nie dbamy o ochronę żołnierzy i narażamy ich życie. Po wtóre, lokowanie jakichkolwiek pieniędzy w sprzęt niezabezpieczający polskiego żołnierza jest kwestią, którą powinny zająć się służby. To marnotrawstwo pieniędzy - tłumaczy gen. Różański.

Eksperci twierdzą, że metalowe hełmy nie chronią skutecznie głowy przed kawałkami pocisków czy granatów.

Zobacz: Błaszczak nowym szefem MON. "Cel jest ten sam - bezpieczeństwo ojczyzny"

W latach 90. w polskiej armii rozpoczęto proces wycofywania z użycia metalowych hełmów i zastępowania ich lżejszymi, bardziej skutecznymi wykonanymi ze sztucznych włókien.

W ubiegłym roku resort obrony deklarował, że kupi 20 tys. hełmów kevlarowych (kuloodpornych). Komandor por. Czesław Cichy z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnił „Rzeczpospolitą”, że stalowe hełmy to m.in. rezerwa, zapas.