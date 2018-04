- To bardzo wysoki koszt fiskalny i zniechęcenie kobiet do pracy. Już widzimy, że od 50 do 100 tys. kobiet ubyło z rynku pracy. Całkowity efekt może zamknąć się w 200 tys. osób – ostrzegał Aleksander Łaszek z Forum Obywatelskiego Rozwoju w programie "Money. To się liczy". Ekspert fundacji skomentował proponowane przez rząd zmiany w programie 500 plus.

Polub money.pl na Facebook: