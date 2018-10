8. Europejski Kongres MŚP czas start

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już pierwszego dnia przyciągnął do Międzynarodowego Centrum Kongresowego tłumy. W inauguracji wydarzenia wzięli udział m.in. komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Mariya Gabriel oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która podkreślała ważkość dla polskiej gospodarki sektora MSP.

Tuż przed oficjalna inauguracją uroczyście otwarto Targi Biznes EXPO - największa imprezę towarzysząca EKMŚP. Od godziny 9:00 ponad 100 firm prezentowało produkty i usługi. Oficjalna inauguracja kongresu nastąpiła 2 godziny później. Wówczas wystąpili m.in. prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Mariya Gabriel, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, członek Zarządu Volkswagen Samochody Użytkowe i prezes Zarządu Volkswagen Poznań Jens Ocksen, minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. - małe i średnie przedsiębiorstwa to fundament polskiej gospodarki. (...) To, co nas cieszy to to, że one wciąż się rozwijają, wciąż zatrudniają i wciąż inwestują – wymieniała Jadwiga Emilewicz. – Zmierzamy ku 4. rewolucji cyfrowej. Digitalizacja, cyfryzacja dzieje się we wszystkich sektorach na świecie. Podejrzewam, że moja wnuczka w 2030 r. nie będzie potrzebowała prawa jazdy, bo będą wówczas pojazdy autonomiczne – powiedział Jens Ocksen.

Spośród około 25 wydarzeń zaplanowanych na pierwszy dzień kongresu jednym z tych, które wzbudziło największe zainteresowanie był „Dialog Obywatelski o cyfrowej Europie”. Podczas panelu wystąpili komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Mariya Gabriel oraz były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Zgromadzeni dyskutowali m.in. o tym czym tak naprawdę jest rynek cyfrowy, jaki wpływ ma cyfryzacja na życie ludzi oraz o deficycie specjalistów w zakresie IT.

Obecność wielkich firm na Kongresie potwierdza istotną rolę małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. - Możliwość dialogu małego biznesu, dużych firm jak Volkswagen Group Polska i Skoda oraz przedstawicieli rządu i samorządów, jaką oferuje Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest bardzo cennym elementem wpływającym na rozwój polskiej gospodarki – stwierdził Tomasz Porawski, dyrektor marki Škoda w Polsce i dodał: - Tworzymy szereg rozwiązań dedykowanych małym i średnim przedsiębiorcom. Rozwiązania takie jak różne formy najmu długoterminowego, czy nasz najnowszy projekt Biznes Partner realnie wpływają na rozwój polskich firm. Tomasz Porawski podkreślił, że programy te pozwalają przedsiębiorcom na efektywne zarządzanie flotą samochodów i optymalizację kosztów związanych z jej użytkowaniem. - Śmiało można powiedzieć, że parę lat temu sprzedawaliśmy samochody, a dziś dostarczamy firmom innowacyjne rozwiązania mobilności – zauważył Porawski.

Jutro drugi dzień EKMŚP. Organizatorzy przypuszczają, że zainteresowanie zaplanowanymi wydarzeniami może być jeszcze większe niż dzisiaj. – W kolejnych dniach przyspieszamy. Dwa razy więcej paneli, dwa raz więcej ekspertów, dwa raz więcej praktycznych zastosowań w biznesie – powiedział Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa pod wieloma względami. Dla uczestników przygotowano 12 ścieżek tematycznych, co w dotychczasowej historii EKMŚP jest rekordem. Na 8. EKMŚP debiutuje również w roli współgospodarza Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Pierwszy dzień Kongresu zakończyła uroczysta gala, na której wręczono nagrody laureatom 8 edycji programu „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP”. Dyplomy i statuetki „Liderów, którzy wspierają MŚP”, otrzymali:

- w kategorii „Miasto”: Katowice, Sosnowiec, Rzeszów, Świętochłowice, Wodzisław Śląski, Zawiercie, Bytom, Zamość, Kędzierzyn-Koźle, Olsztyn i Jastrzębie-Zdrój,

- w kategorii „Gmina miejsko-wiejska”: Czechowice-Dziedzice, Strzelce Opolskie i Pszczyna,

- w kategorii „Gmina wiejska”: Jasienica.

Ponadto, kapituła programu zdecydowała o wręczeniu 5 wyróżnień honorowych dla Województwa Śląskiego, Województwa Małopolskiego, Zabrza, Dąbrowy Górniczej i Piekar Śląskich. Otrzymanie tych tytułów z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem, że podejmuj działania, które zauważają i doceniają firmy sektora MŚP.

