A2 na wschód bliżej. Rozpoczęły się prace

Polaqua zaczęła dziś budowę autostrady A2 na odcinku Warszawa-obwodnica Mińska Mazowieckiego. Na razie firma przygotuje 15 km.

Budowa ma skończyć się stosunkowo szybko, bo w czerwcu 2020 r. - Autostrada A2 docelowo połączy zachodnią i wschodnią granicę naszego kraju. Dzisiaj inaugurujemy budowę autostrady A2 na wschód od Warszawy. Za 2 lata pojedziemy ekspresową Południową Obwodnicą Warszawy i dalej autostradą w kierunku Mińska Mazowieckiego - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz podczas inauguracji budowy.

Realizacja A2 na tym odcinku będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwsza zostanie zrealizowana część od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) o długości 5,6 km. A jako druga od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości 9 km.

A2 do Siedlec w 2023 r. Ruszają prace nad koncepcją programową

"Umowy na realizację obu zadań w systemie "projektuj i buduj" zostały zawarte w lipcu 2017 r. Wykonawca, firma Polaqua, zrealizuje kontrakty do czerwca 2020 r. za łączną kwotę 502,5 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Firma wykona dwujezdniową trasę, po dwa pasy ruchu (z rezerwą pod trzeci pas). Ponadto powstaną drogi obsługujące ruch lokalny oraz: Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA). Autostrada wyposażona zostanie w niezbędne urządzenia ochrony środowiska, takie jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne, czytamy także.

Trwają przygotowania do realizacji autostrady A2 na odcinku od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią, którego łączna długość to ok. 133 km, podał też resort.

"Zakończenie prac nad koncepcją programową dla A2 obwodnicy Mińsk Mazowiecki - Siedlce (37,5 km) jest planowane w lutym 2019 r. Realizacja autostrady w systemie 'projektuj i buduj' jest przewidziana na lata 2020-2023, łączny koszt prac to ok. 1,7 mld zł" - czytamy także.

Autostrada A2 docelowo będzie miała długość 651 km i połączy zachodnią i wschodnią granicę kraju, przebiegając przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską.

