A2 będzie szersza. Trzy pasy na autostradzie

Fot. Łukasz Szczepański/REPORTER Część A2 ma być poszerzona do trzech pasów ruchu

Zamiast dotychczasowych dwóch, będą trzy pasy ruchu. Wojewoda wielkopolski wydał decyzję o poszerzeniu nawierzchni autostrady A2. Niestety tylko na niewielkim fragmencie.

Trzeci pas dobudowany będzie na ponad 15-kilometrowym odcinku od węzła "Poznań Zachód" do węzła "Poznań Krzesiny".

Z wnioskiem o rozbudowę trasy zwrócił się do wojewody Zbigniewa Hoffmanna inwestor - Autostrada Wielkopolska S.A. Koszt rozbudowy szacuje się na ok. 100 mln zł.

- Poszerzenie autostradowego pasa ruchu usprawni przejazd samochodów osobowych i ciężarowych przez odcinek autostradowej obwodnicy Poznania, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz usprawni ruch samochodowy na włączeniach z dróg ekspresowych S5 i S11 - ocenił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja obejmuje dobudowę trzeciego pasa ruchu, wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie mostu nad rzeką Wirynką do trzech pasów ruchu dla każdej jezdni, wydłużenie przejazdów awaryjnych, wykonanie i regulację wysokościową nawierzchni przy kolumnach alarmowych, wymianę barier ochronnych, czy przebudowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Inwestor będzie mógł rozpocząć roboty budowlane po uzyskaniu przez decyzję waloru ostateczności.

Jeżeli prace rozpoczną się w tym roku, to inwestycja zakończona będzie prawdopodobnie w 2020 r.

A2 liczy ok. 475 km. Docelowo ma mieć ponad 650 km. To fragment drogi międzynarodowej E30 i przedłużenie niemieckiej autostrady A12 z Berlina. Na terenie Polski biegnie obecnie od Świecka do Konotopy w okolicach Warszawy.

Ministerstwo infrastruktury w ubiegłym miesiącu wskazywało na konieczność poszerzenia A2 między Warszawą a Strykowem. Wszystko jednak zależy od budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Więcej na ten temat: Trzy pasy na A2. Powstaną, jeśli do skutku dojdzie plan rządu

