Action otwiera kolejne sklepy. W nowym centrum dystrybucyjnym pracę znajdzie nawet 400 osób

Międzynarodowa sieć dyskontów Action weszła na polski rynek ponad rok temu. Obecnie prowadzi 15 sklepów, a do końca roku planuje otwarcie 10 kolejnych. Spółka rozpoczyna też budowę pierwszego centrum dystrybucyjnego Action w Polsce.

– Nowe centrum dystrybucyjne w Osłej pozwoli nam wzmocnić nasz łańcuch zaopatrzeniowy i umożliwi dalszy zrównoważony rozwój w Polsce. Prace budowlane już się rozpoczęły. Osła zapewnia nam strategiczną lokalizację: znajduje się w idealnym miejscu do obsługiwania dostaw zarówno dla naszych sklepów w Polsce, jak i Niemczech. W dodatku oferuje dobrą infrastrukturę i wystarczającą przestrzeń aby wspierać nasz ambitny rozwój. Po swojej stronie mamy także zaufanego partnera – firmę Goldbeck – powiedział w rozmowie z serwisem "Dla Handlu" Sander van der Laan, CEO Action.

Centrum dystrybucyjne w Osłej będzie ósmym tego typu obiektem Action w Europie. Będzie pomagała zaopatrywać sklepy z południowo-zachodniej Polski oraz we wschodnich Niemczech. Będzie w nim można przechowywać ok. 51 tys. palet. W dłuższej perspektywie, centrum dystrybucyjne stworzy od 300 do 400 miejsc pracy.