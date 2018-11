Taśmy Czarneckiego. Pojawia się wątek nacisków na biegłego rewidenta

- Sokal go zje - te słowa padają w nagranej rozmowie Leszka Czarneckiego i Marka Chrzanowskiego, byłego szefa KNF, która w poniedziałek ma trafić w ręce katowickiej prokuratury - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Biegły rewident Arkadiusz Krasowski badał sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku (GNB) za 2017 r. Czarnecki informuje szefa KNF, że audytor jest przekonany, że "jemu personalnie pan Sokal groził wiele razy, on nie wie co ma zrobić, i że on musi realizować polecenia pana Sokala, bo inaczej nie będzie współpracował z urzędem" – ujawnia DGP.