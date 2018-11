Roman Giertych dla money.pl: korupcja jest tu ewidentna

- Już samo złożenie oferty zatrudnienia konkretnego człowieka można uznać za korupcję - mówi money.pl Roman Giertych, pełnomocnik Czarneckiego. - Wskazanie jednego procenta to tylko jej dopełnienie - dodał. Ujawnił też, że dyktafon Czarneckiego pochodził z Media Markt i milioner kupił go za 170 zł.

- Przestępstwo korupcyjne nie wymaga określenia konkretnej wartości - uważa mec. Giertych. Jak mówi, odnosi się tu do "relacji medialnych", które uwypuklają, że wartość 1 procenta wartości banku była zapisana na kartce, ale nie pojawia się ona w rozmowach.

- Nawet gdyby ten jeden procent nie padł, to i tak korupcja byłaby ewidentna - mówi mecenas. - Ale skoro ta wartość padła, to możemy mówić o dopełnieniu oferty korupcyjnej - dodaje Giertych.