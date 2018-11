1 procent Chrzanowskiego. Szef KNF miał chcieć 40 mln zł od Leszka Czarneckiego

- On mógłby się zająć jedną sprawą od początku do końca. Innych spaw, że tak powiem, nie brać w tym czasie - miał mówić szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski do prezes Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego na nagraniach ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą".