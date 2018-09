Agencja Moody's podwyższyła prognozę dynamiki PKB. Ostrzega przed reformami sądownictwa

Fot. EMMANUEL DUNAND / AFP

Agencja ratingowa Moody's podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 r. do 5 proc. z 4,3 proc. szacowanych na początku kwietnia - wynika z raportu agencji z 19 września. Prognozy wzrostu PKB na 2019 r. podwyższono do 4,2 proc. z 4,0 proc.

Agencja oceniła, że polska gospodarka osiągnęła w 2018 r. szczyt aktywności w obecnym cyklu – donosi PAP.





W komunikacie czytamy, że podwyższenie prognozy jest skutkiem wyższego od oczekiwań wzrostu gospodarczego w I połowie 2018 r. oraz danych o nastrojach wskazujących na dalszy, solidny wzrost w II połowie 2018 r.

- Spodziewamy się, że cykl gospodarczy w Polsce osiągnie swój szczyt w 2018 r. (...). W średnim i długim terminie oczekujemy spowolnienia wzrostu, w szczególności z uwagi na ciasny rynek pracy, trendy demograficzne oraz potencjalnie niższy napływ funduszy unijnych w kolejnej wieloletniej perspektywie budżetowej na lata 2021-27 – czytamy.

Reformy sądownictwa mogą mieć wymierne skutki

Jednocześnie agencja obniżyła szacunek deficytu sektora general government Polski na 2018 r. do 1,4 proc. PKB z 1,8 proc. (projekcje z kwietnia), a na 2019 r. do 1,7 proc. PKB z 2,3 proc.

Obniżenie nastąpiło przede wszystkim z uwagi na podwyżkę prognoz PKB. "Pomimo poprawy głównych wskaźników fiskalnych deficyt strukturalny pozostaje na znaczącym poziomie ponad 2 proc. PKB, co jest trzecim największym wskazaniem wśród państw CEE, tuż za Rumunią i Węgrami" - napisano.

Agencja podtrzymała kilkukrotnie wyrażaną wcześniej opinię, że reforma sądownictwa w Polsce może przyczynić się do obniżki oceny siły instytucjonalnej kraju.



Agencja nie spodziewa się jednak, by UE nałożyła na Polskę sankcje w trybie procedury z art. 7 Traktatu UE, z uwagi na ciężką do osiągnięcia jednomyślność (wsparcie ze strony Węgier) w ewentualnym głosowaniu kar.

