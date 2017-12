Sprytny zabieg podatkowy Agory. Dzięki nowej ustawie może mniej wpłacać do budżetu

Fot. EAST NEWS Kina Helios już niedługo mogą przynosić wyższe zyski. Agora chce je kompensować stratami innych swoich spółek medialnych i płacić niższe podatki

Agora ma w ostatnim czasie problemy, by wyjść na plus. Nie dość, że działalność operacyjna przynosi straty, to jeszcze w ostatnim kwartale płaciła podatek dochodowy od... strat. Wyjściem z tej sytuacji ma być utworzenie podatkowej grupy kapitałowej.

Na pierwszy rzut oka może to wyglądać tak: wy nie kupujecie prenumeraty "Gazety Wyborczej" i reklam w gazecie, to my wam nie zapłacimy podatku. W rzeczywistości oczywiście nie o to chodzi, ale to zrozumiałe posunięcie zarządu w sytuacji, gdy spółka ponosi straty, a mimo to trzeba od nich zapłacić jeszcze milion złotych kwartalnie podatków. Podatek dochodowy od strat, tak to w sumie wygląda.

W czwartek 21 grudnia najważniejsi menadżerowie Agory podjęli uchwałę o zamiarze utworzenia podatkowej grupy kapitałowej. W jej skład wejdą Agora oraz spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Trader.com (Polska), Helios, AMS, Yieldbird oraz Plan A.

Utworzenie grupy zaplanowano na 1 marca 2018 r. Wymaga to spełnienia szeregu wymogów formalnych, w tym zebrania zgód korporacyjnych oraz rejestracji wniosku o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zobacz także: Duże zmiany podatkowe dla blisko trzech milionów polskich firm

Ile Agora na tym chce zaoszczędzić? Podano wstępne szacunki, z których wynika, że będzie to 5 mln zł w każdym roku funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (PGK). Przez trzy lata - założony koniec działania grupy określono na 31 grudnia 2020 roku - łączne oszczędności wyniosą prawie 15 mln zł.

Słabe wyniki drukarni i inwestycje w sieć kin

Możliwość utworzenia podatkowej grupy kapitałowej powstanie od początku przyszłego roku, dzięki ustawie z lipca 2017 r. Przepisy pozwalają na konsolidację wyników podatkowych kilku odrębnych podatników.

Innymi słowy, jeśli jedna firma ma zyski, a druga straty, to w ramach utworzonej grupy będzie się je kumulować, co zredukuje łączne zobowiązanie podatkowe. Minimalnie grupa może być powołana na trzy lata. Darowizny pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK nie będą zaliczane do kosztów podatkowych.

W przypadku holdingu Agory takie rozwiązanie nasuwa się zaraz po zerknięciu na wyniki. W trzecim kwartale b.r. strata brutto wynosiła 0,6 mln zł, a mimo to zapłacono podatek dochodowy 1,03 mln zł. W ciągu trzech kwartałów przy zyskach 5,03 mln zł grupa Agora zapłaciła aż 12,07 mln zł podatku CIT.

Holding traci ostatnio na pogarszającej się kondycji segmentu usług poligraficznych - 7,7 mln zł strat w trzech kwartałach 2017 r.

W samym trzecim kwartale zmniejszyły się też wyniki kluczowego dla holdingu segmentu kinowego - 2,8 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu z 5,3 mln zł rok wcześniej - w który kierowane są największe nakłady inwestycyjne.

Pogorszenie widać też w zyskowności reklamy zewnętrznej - Grupa AMS w trzecim kwartale osiągnęła zysk operacyjny zaledwie 1,3 mln zł (rok wcześniej 4,1 mln zł), co prawdopodobnie oznaczało stratę netto. O prawie połowę zmniejszyły się też zyski operacyjne na działalności internetowej.

Lepiej natomiast radził sobie segment prasowy i radiowy. W przyszłości jednak, gdy Agora zacznie już mniej inwestować w kina i zbierać korzyści, gorsze wyniki jednej spółki koncernu będą kompensowane z zyskami innych, co zmniejszy zobowiązania podatkowe.

„Agora zostanie wskazana jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej” - podano w komunikacie spółki.

Notowania akcji Agory w tym roku