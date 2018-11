aKto może zostać FUTURE HERO? – pytamy Jakuba Wygnańskiego

Jacy powinni być FUTURE HEROES? Co oznacza bycie bohaterem codzienności? O połączeniu działalności biznesowej z aktywnością społeczną w kontekście konkursu FUTURE HEROES rozmawiamy z Kubą Wygnańskim, jednym z pomysłodawców projektu.

Skąd pomysł na Future Heroes?

– Z okazji 100-lecia obchodzenia niepodległości często zastanawiano się kogo można nazwać bohaterem, ważną postacią ostatnich 100 lat. My chcielibyśmy się zastanowić kim będzie Future Heroe – przyszły bohater – lub bohater przyszłości – obydwa elementy są ważne i specyficznie ze sobą połączone. Czujemy, że czas „przyśpieszył” i jednocześnie przyszłość stała się bardzo nieprzewidywalna. Na ten czas – bycie w nim i coś więcej niż adaptację – potrzebne są szczególne kompetencje, szczególny rodzaj odporności i przedsiębiorczości. Uważamy, że także w Polsce warto podkreślać i nagradzać te cechy charakteru.

Jaki powinien być lider przyszłości?

– Oczywiście bardzo ważne są umiejętności techniczne i formalne, ale one mogą nie wystarczyć. Nie wystarczy być kompetentnym – ważne są także cechy charakteru, postawa, nieco zapomniana a bardzo ważna kategoria cnót obywatelskich i społecznych. Szczególnie jednak chcemy podkreślić i pielęgnować postawę przedsiębiorczości w owym głębszym sensie, a zatem zdolność do zarządzania swoim życiem, poczucia wolności i suwerenności. Chcemy widzieć przedsiębiorczość jako przygodę, pasję, wyraz i formę poszukiwania wolności, a nie wyłącznie zabieg o wąsko rozumianej własnej korzyści materialnej.

Co to znaczy być „bohaterem codzienności”?

– Bohater w naszym języku, tradycji skojarzy się przede wszystkim z postawą romantyczną, heroizmem, z poświęceniem i ofiarą (nawet życia). Takie odczytanie jest szczególne utrwalone w Polsce. Ale na bohaterstwo można też spojrzeć inaczej. My mówimy raczej o „heroizmie codzienności”. Szczególnie warto to podkreślać teraz celebrując 100-lecie odzyskania niepodległości. Pamiętać trzeba nie tylko o tych, którzy gotowi byli za Polskę umierać, ale także o tych którzy gotowi byli (a bywało to trudniejsze) dla niej żyć.

Nam chodzi o ten rodzaj bohaterstwa, który polega na codziennym braniu odpowiedzialności za siebie, ale także za swoje otoczenie, zarówno to najbliższe jak i dalsze. Żyjemy w świecie, w którym to co lokalne i to co globalne są ze sobą bardzo powiązane.

Chcemy dotrzeć koniecznie także do ludzi spoza wielkich miast. Do ludzi którzy podejmują heroiczne często postanowienie pracy we własnym środowisku i na rzecz tego środowiska – to może być przejęcie rodzinnego przedsiębiorstwa. Nieco mniej interesują nas Ci których marzeniem jest osiągnięciu statusu milionera przed trzydziestką, przegonienie w wyścigu pozostałych, uchwycenie szansy i ogólnie rzecz biorąc dotarcie na szczyt nie „po schodach”, ale „windą”. Chcemy zauważyć i docenić w szczególności tych, którzy nie muszą się „ścigać”, raczej wierzą w systematyczną pracę niż wygraną na loterii i którzy myślą nie tylko o osobistym sukcesie, ale także o tym czy mogą się nim podzielić z innymi.

Kto może być takim bohaterem?

– Takimi bohaterami mogą być przedsiębiorcy, którzy chcą angażować swój czas, umiejętności i środki finansowe na rzecz społeczeństwa. Niektórzy na przykład decydują się pozostać w mniejszych miejscowościach, bo wiedzą, że są tam potrzebni, że mogą coś zmienić. Nie patrzą na to w perspektywie poświęcenia, porażki, niezrobienia kariery w dużym mieście czy życia z odsetek za granicą. Takie „bohaterstwo codzienności” ma więcej cech pozytywnych, nie jest umartwianiem się, jest obserwacją otaczającego nas świata, chęcią rozwiązania jego problemów, spoglądaniem w przyszłość.

Co oznacza bycie przedsiębiorcą?

– Postrzegamy przedsiębiorczość nie tylko jako zarabianie pieniędzy, chociaż takie znaczenie tego słowa jest najbardziej powszechne w naszym języku. Przedsiębiorca czy inaczej przywódca to osoba, która chce być „sprawcza”, wyznacza cele i je realizuje, bierze coś na siebie. Ma wewnętrzną siłę, realizm spojrzenia. Te cechy są potrzebne także ludziom, którzy chcą działać społecznie. Prowadzenie własnej firmy jest z jednej strony obarczone ryzykiem, wielką odpowiedzialnością za pracowników i za swoją rodzinę. Z drugiej jednak strony jest także niezależnością, daje poczucie wolności, możliwość stanowienia o sobie. Myślę, że takie postrzeganie przedsiębiorczości jest bliskie wielu osobom pracującym na własne konto. Szukamy ludzi, którzy chcą być więcej niż najemnymi pracownikami, zależnymi całkowicie od cudzych decyzji i kaprysów, wiecznie zmuszanymi do oportunizmu. Szukamy ludzi, którzy chcą być „na swoim” – zabiegać o to, że to oni kierują swoim życiem i że niejako stać ich na to, żeby realizować swoje pasje i

móc, w oparciu o swój dorobek, bronić własnych przekonań (także tych związanych ze sferą obywatelską). Szukamy przedsiębiorców niejako etosowych – zdolnych do samodzielności w działaniu, myśleniu i ocenie rzeczywistości.

Bycie przedsiębiorącą i społecznikiem się nie wyklucza?

Marzy nam się potężna mieszanka przedsiębiorczości i obywatelskości. Przedsiębiorczości jako wyrazu obywatelskości (działania w ramach prawa, odpowiedzialność, uczciwość w interesach), ale także obywatelskości jakoś wzmocnionej cechami, jakie kształtują przedsiębiorczość (pracowitość, odwaga, skuteczność, konsekwencja itd.). Staramy się podkreślić, że cechy z obydwu tych porządków są ze sobą powiązane i nawzajem sobie potrzebne. Prowadzenie własnego biznesu, zarabianie pieniędzy nie stoi w opozycji do bycia aktywistą. Te cechy da się połączyć, można wykorzystywać umiejętności biznesowe w działalności na rzecz społeczeństwa. Po to, żeby czynić dobro. Można powiedzieć, że chodzi o tych, którzy są „dobrzy w czynieniu Dobra”.

Kto może zgłosić się do konkursu i zostać FUTURE HERO?

– Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy poza skutecznym prowadzeniem biznesu postawili już pierwsze kroki w sferze działalności społecznej. Chcemy dotrzeć do młodych przedsiębiorców spoza dużych aglomeracji, którzy łączą w sobie cechy człowieka biznesu i aktywisty. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy osoby, które uczestniczyć będą w styczniu w spotkaniu networkingowym w Warszawie. Podczas wykładów, warsztatów, w kuluarach, będą mogły nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, nawiązać nowe znajomości, ale także opowiedzieć o swoich działaniach, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o problemach. Wszyscy, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie będą mogli korzystać z bazy wiedzy i dzięki streamingowi wysłuchać głosów ekspertów.

Do kiedy należy zgłaszać swoje kandydatury?

Do ..... listopada, poprzez stronę www.futureheroes.pl .

Dziękuję bardzo za rozmowę.

