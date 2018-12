Aktualizacja strategii PKN Orlen. Zysk liczony w miliardach złotych

Cele finansowe i operacyjne na lata 2019-2020 to:

Zgodnie z założonymi celami średnioroczna EBITDA LIFO powinna wynosić 8,3 mld zł w segmencie downstream, 2,4 mld zł w detalu, 0,5 mld zł w upstream i -0,9 w funkcjach korporacyjnych. Zakładany średnioroczny capex według segmentów to odpowiednio 4,9 mld zł, 0,07 mld zł, 0,7 mld zł i 0,5 mld zł.

Strategia zakłada zwiększenie przerobu ropy o 0,3 mln ton do 33,7 mln ton w 2022 r., zwiększenie udziału w rynku paliw o 2,4 pkt proc. do 18,4% i wzrost wydobycia węglowodorów o 7 tys. boe/d do 25 tys. boe/d.