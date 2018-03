Amica zaskoczyła dobrymi wynikami. Państwo oddało duże pieniądze

Fot. Amica / materiały prasowe To nie na sprzedaży kuchni, ale na zwrotach podatkowych Amica zwiększyła zyski w ub.r.

Analitycy są pod wrażeniem. W końcówce roku Amica zyskami przekroczyła ich oczekiwania. Okazuje się, że wcale nie dzięki lepszym wynikom na sprzedaży swoich produktów.

Amica w czwartym kwartale zarobiła aż 27 mln zł. To o 14 proc. więcej, niż prognozowali analitycy ankietowani przez PAP. W całym roku było 146 mln zł na plusie, podczas gdy rok wcześniej 109 mln zł. Czym zaskoczyła spółka?

Przede wszystkim rozliczeniami podatkowymi ze skarbem państwa. Podatek dochodowy zamiast zmniejszyć zysk, co wydawałoby się naturalne, po raz kolejny w czwartym kwartale ub.r. podwyższył go. Na konta spółki trafiły miliony zwrotu CIT.

Wszystko dzięki inwestycjom w produkcję w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W czerwcu 2017 r. Amica osiągnęła minimalny poziom kwalifikowanych wydatków o wartości 120 mln zł, co uprawniło do utworzenia „aktywa podatkowego” w kwocie 54,7 mln zł, tj. inaczej pisząc o tę kwotę spółka mogła nie tylko zmniejszyć podatek CIT, ale nawet dostała zwrot.

Samej spółce po odliczeniach podatku należnego dało to 5,7 mln zł zwrotu podatkowego w czwartym kwartale ub.r., a w całym 2017 roku 42,6 mln zł. Na poziomie grupy kapitałowej, tj. z uwzględnieniem zagranicznych firm zależnych nie była to już kwota wielka, bo grupa rozliczyła zwrot podatku 0,35 mln zł. Ale normalnie powinno być ponad 5 mln na minusie z CIT.

Amica zamierza zresztą wykonać kolejne inwestycje, dzięki którym czekają ją prawdopodobnie kolejne zwroty podatkowe. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji nie może przekroczyć 180 mln zł.

Wybrane dane finansowe Amiki (mln zł, skons.) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 740,0 661,2 11,9 2618,1 2442,2 7,2 Zysk operacyjny EBITDA 45,1 50,6 -10,9 187,9 200,6 -6,3 Zysk netto 27,3 23,8 14,7 146,3 108,5 34,8 Przepływy operacyjne 113,4 113,4 0,0 109,0 195,9 -44,4 Przepływy inwestycyjne -17,7 -37,6 53,0 -83,7 -85,3 1,8 Przepływy finansowe -76,0 -60,4 -25,9 -17,2 -92,2 81,3 Marża EBITDA 6,10 7,66 -1,56 7,18 8,21 -1,04 Marża netto 3,70 3,61 0,09 5,59 4,44 1,14 Źródło: raport kwartalny Amiki

Wyższe płace, niższe zyski

Gdyby nie zwroty podatkowe spółka nie miałaby się czym specjalnie pochwalić. Choć przychody wzrosły w czwartym kwartale o 12 proc. do 740 mln zł (o 7 proc. w całym roku do 2,6 mld zł), to wynik operacyjny EBITDA był niższy o 11 proc.

Wyniki pogorszyły się przez większe wydatki na pracowników. Amica na poziomie grupy kapitałowej wydała na nich 308 mln zł, czyli o 32 mln zł więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie cięto płace i prawdopodobnie zatrudnienie w kadrze kierowniczej, bo wydatki na ten cel spadły o 0,7 mln zł. Więcej o 1,5 mln zł (+10 proc.) zgarnął za to zarząd (4,6 mln zł w czwartym kwartale), a o 0,5 mln zł (+19 proc.) rada nadzorcza (3,0 mln zł w czwartym kwartale).

Mocny złoty utrudnia podbój Zachodu

Jeśli chodzi o przychody to ubiegły rok minął spółce na podboju Zachodu. Sprzedaż w tym kierunku wzrosła o 151 mln zł do 992 mln zł (+18 proc.) i stanowiła już 37 proc. przychodów grupy Amica. Rok wcześniej było to zaledwie 34 proc. Spółka chwali się przede wszystkim rynkiem francuskim. Przejęcie spółki Sideme pomogło w zwiększeniu eksportu sprzętu grzejnego do Francji o 70 proc.

Gorzej było w przypadku rynku niemieckiego. Choć zły trend się odwrócił w drugiej połowie roku, to nie udało się nadrobić spadków z pierwszej połowy. Na rynku brytyjskim natomiast zaszkodziły spadki funta, czyt. spółce zaszkodziło umocnienie złotego względem brytyjskiej waluty.

Spadła natomiast sprzedaż w Polsce o 33 mln zł do 698 mln zł (-4,5 proc.), przez co rodzimy rynek dawał już tylko 26 proc. przychodów. Firma tłumaczy to „zmianami w modelu dystrybucji” w drugiej połowie roku.

Dobrze wyglądała natomiast sprzedaż na Wschodzie. Wzrosła o 43 mln zł (+10 proc.) i tu też trzeba dopatrywać się po części efektu kursowego, bo rubel się umacniał na fali wzrostu światowych cen ropy.

Jednak to sprzedaż poza Rosją i Ukrainą rosła o wiele szybciej, niż na tych podstawowych dla Amiki rynkach. Była wyższa o 36 proc. Z tego o 50 proc. wzrosła w tych krajach sprzedaż piekarników, o 43 proc. płyt grzejnych, a o 42 proc. kuchni wolnostojących.

Licząc sprzedaż na wszystkich rynkach, grupa Amica w ubiegłym roku największy wzrost zaliczyła w segmencie płyt grzejnych. Przychody z ich sprzedaży wzrosły o 14 mln zł (+8 proc. rdr), a zyski operacyjne o 7,4 mln zł (+22 proc. rdr).

W przypadku najważniejszych dla spółki kuchni wolnostojących sprzedaż co prawda wzrosła o 8 mln zł (+1,2 proc. rdr), ale zyski już spadły o 9,8 mln zł (-9 proc. rdr). Najgorszy był segment kuchni i piekarników do zabudowy, gdzie przychody spadły o 11 mln zł (-3 proc. rdr), a zyski o 7,6 mln zł (14 proc. rdr).

