Andrzej Bargiel zjechał na nartach z K2. W akcję zaangażował się polski bank

Fot. PAP Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie zjechał na nartach ze szczytu K2

Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu - nie tylko zdobył szczyt K2, ale także zjechał z niego na nartach. Polak jest pierwszą osobą na świecie, której udało się to dokonać. Jednym ze sponsorów wyprawy na K2 jest Bank Pekao S.A.

Zjazd z najwyższego szczytu Karakorum Andrzej Bargiel rozpoczął w niedzielę, krótko po godzinie 9:00 polskiego czasu, chwilę po osiągnięciu wierzchołka. Po dotarciu do obozu czwartego na wysokości 8000 m. n.p.m. Bargiel musiał przeczekać pogorszenie się pogody. Przed godziną 14:00 skialpinista zameldował się w obozie trzecim, aby około godziny 16:00 polskiego czasu dotrzeć do podstawy góry.

- Sięganie tam gdzie wzrok nie sięga, realizowanie celów, o których inni nawet nie pomyśleli to wyróżnia Andrzeja Bargiela w jego działalności wysokogórskiej. Takie podejście do sportu jest nam szczególnie bliskie, gdyż są to również cechy Banku Pekao S.A. w jego działalności biznesowej. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć projekt zdobycia i zjazdu na nartach z drugiego szczytu ziemi - K2. Andrzej Bargiel idzie śladem wielkich polskich himalaistów, którzy w najwyższych górach świata wytyczali nowe ścieżki, pokazywali, że niemożliwe nie istnieje. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć Andrzeja Bargiela w tym wielkim wyczynie. Jędrek, pokazałeś siłę Żubra! - powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A.

K2 to czwarty, do tej pory najwyższy (8611 metrów), ośmiotysięcznik, z którego zjechał trzydziestolatek.

Andrzej Bargiel, wybitny skialpinista swoją wyprawę w góry Karakorum w Pakistanie rozpoczął 15 czerwca. Jego celem było dokończyć projekt - "Sunt Leones K2 Ski Challenge". Polakowi udało się zjechać na nartach z K2, drugiego pod względem wysokości szczytu Ziemi (8611 m n.p.m.). Do tej pory nikomu nie udało się tego dokonać. Bank Pekao S.A. jest jednym z głównych sponsorów wyprawy.