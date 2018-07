Ani kroku w tył w sprawie "Nycz Tower". Kościół przeprowadzi kontrowersyjną inwestycję

Fot. Bartosz Krupa/East News W sprawę budowy wieżowca osobiście zaangażował się abp Kazimierz Nycz

- Stolica Apostolska została poinformowana o planach inwestycyjnych na gruntach archidiecezji warszawskiej i jeszcze w 2013 r. wyraziła na nie zgodę – powiedział rzecznik prasowy archidiecezji, ks. Przemysław Śliwiński. List przeciwko budowie wysłali do papieża Franciszka aktywiści miejscy i kandydat na prezydenta Warszawy Jan Śpiewak.

- Temat jest stary, był podejmowany m.in. przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, sprawa była już wielokrotnie opisywana przez media. Ale oczywiście każdy ma prawo napisać list, nawet do papieża – stwierdził ks. Śliwiński. Podkreślił przy tym, że Watykan wyraził zgodę na udział Kościoła w tej inwestycji 15 czerwca 2013 r., czyli już za pontyfikatu papieża Franciszka.

Chodzi o kontrowersyjny plan zagospodarowania Śródmieścia Południowego, zatwierdzony pod koniec 2017 r. przez stołecznych radnych dzielnicy. Dopuszcza on budowę pięciu wieżowców o wysokości 170-235 metrów w ocalałej od wojennej pożogi części centrum. Dominuje tam niska, kilkupiętrowa, zabytkowa zabudowa. Aktywiści wskazywali, że wieżowce po prostu tam nie pasują. Ponadto tak wysokie budynki spowodują wzrost zanieczyszczenia powietrza, wycinkę drzew, wzrost ruchu samochodowego. Poza tym, jak punktują, inwestycja zakłada wyburzenie zabytkowej plebanii i historycznego cmentarza.

Jeden z zakładanych wieżowców, pod nazwą Roma Tower, byłby wzniesiony przy udziale Kościoła na gruntach archidiecezji. W sprawę w pewnym momencie osobiście zaangażował się metropolita warszawski abp Kazimier Nycz. Z tego powodu mieszkańcy potocznie mówią na planowany budynek „Nycz Tower”.

- Ironiczne mówienie o tym, jakoby to była prywatna inwestycja arcybiskupa warszawskiego, jest niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Działania mają na celu znalezienie środków na działanie Kościoła o charakterze charytatywnym i misyjnym oraz inne dobre rzeczy, a nie dla prywatnej korzyści kogokolwiek – stwierdził ks. Śliwiński.

Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta stolicy porozumienia Wygra Warszawa, na poniedziałkowej konferencji prasowej stwierdził, że po uchwaleniu planów zabudowy w sprawie inwestycji „zapadła cisza”. Uchwała radnych trafiła za to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wysłano także wspomniany list do papieża Franciszka, w którym aktywiści apelują o jego pomoc we wstrzymaniu inwestycji.

