Zdrowe przekąski Anny Lewandowskiej wracają do Lidla

Fot. FaceToFace/REPORTER Znana trenerka ma nosa do interesów.

Owoce w czekoladzie, zdrowe puddingi, smoothie i zupy kremy. Już od 9 sierpnia produkty marki Foods by Anna pojawią się w Lidlu.

Znana trenerka ma nosa do interesów. Stworzona przez nią linia artykułów Foods by Ann początkowo była dostępna tylko w sprzedaży interentowej. Żonie najlepszego piłkarza zależy jednak na dotarciu do największej grupy odbiorców. W tym celu coraz częściej nawiązuje współpracę z dużymi sieciami handlowymi. Jej batony były dostępne w sprzedaży m.in. sieci Żabka.

Tym trenerka postanowiła znów pojawić się w Lidlu. W najnowszej propozycji znajdą się owoce w czekoladzie, które – jak zapewnia sportsmenka – można wcinać bez wyrzutów sumienia. Owoce (biała morwa, nasiona goji, mango) są zanurzone w ekologicznej czekoladzie, zawierającej 65-70 proc. kakao. Cena za 50-gramowe opakowanie – 7,99 zł).

Kolejną nowością będą puddingi (4,29 zł za opak. 20 gr.) w dwóch wariantach. W ofercie znajdą się takze owocowe smoothie w kilku wersjach a także zupy kremy (4,29 zł za opakowanie) o smaku: buraka i batatu, cukini i brokułu, marchwi i pomidora.

Przekąski Anny Lewandowskiej mają sprawdzić się jako zdrowa alternatywa np. dla słodyczy. Są przeznaczone głównie dla konsumentów dbających o zdrową dietę i styl życia.

Żona Roberta Lewandowskiego zarabia nie tyko na zdrowej żywności. Trenerka prowadzi m.in obozy treningowe, w których biorą udział m.in. znani celebryci.

