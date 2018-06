Anna Maria Anders pokazała swój majątek. Ma dom za 2 mln dol. i Jeepa Wranglera

Fot. Michal Wozniak Anna Maria Anders ma dom, Jeepa i sporo rodzinnych pamiątek. Ile są warte? Tego nie mówi

- Nie będę latała klasą ekonomiczną - tą wypowiedzią zasłynęła senator Anna Maria Anders. Jako pełnomocnik premiera "wylatała" ponad 600 tys. zł, teraz pokazuje swoje oświadczenie majątkowe. Uwagę zwraca w nim nie tylko dom za 2 mln dol., ale również oryginalny samochód.

W gotówce senator PiS wielkiego majątku nie zgromadziła, przynajmniej w porównaniu do na przykład polskich europosłów. Anders ma na koncie 5 tys. zł oraz 27 tys. dol. Nie ma natomiast żadnych papierów wartościowych.

Anna Maria Anders pokazuje majątek. Luksusowy dom i Jeep Wrangler

Najbardziej wartościowa pozycja w oświadczeniu Anders za rok 2017 to 400-metrowy dom. Ten wycenia na 1,9 mln dol. Anders przyznaje też, że ma sporo biżuterii oraz zegarki. Wymienia też "pamiątki rodzinne" - i te mogą być cenne, w końcu to córka legendarnego generała Władysława Andersa. Jednak senator nie podaje, ile te wszystkie rzeczy mogą być warte.

Senator nie wycenia też jedynego pojazdu, którego jest właścicielką - to terenowy Jeep Wrangler z 2010 roku. Według cen z portali ogłoszeniowych cena auta może sięgać nawet 90 tys. zł. Decyduje stan techniczny i przebieg.

Ile zarabia Anna Maria Anders?

Z Senatu Anders pobrała w 2017 r. jedynie diety - łącznie nieco ponad 31 tys. zł. Znacznie więcej zarobiła z pracy dla premiera - ok. 181 tys. zł brutto. W oświadczeniu senator wymienia też rentę rodzinną po mężu - ok. 60 tys. dol. Do tego doszły jeszcze honoraria za książki - niecałe 5 tys. zł.

