Blockchain to bardzo ciekawa, dobra technologia. Kryptowaluty są maleńkim zastosowaniem blockchaina. Mamy za mało edukacji, by rozróżniać poziomy ryzyka w poszczególnych dziedzinach - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji.

