Ardanowski: po wakacjach rolnicy łatwiej będa mogli sprzedawać produkty rolne bez pośredników

Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/EAST NEWS Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada ustawe, która ukróci łańców pośredników przy sprzedaży produktów rolnych

Zaraz po wakacjach Sejm powinien przyjąć ustawę, zakładającą rozszerzenie możliwości bezpośredniej sprzedaży przez rolników ich produktów – zapewnił w "Sygnałach Dnia" w Polskim Radiu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Ustawa miałaby umożliwić uzyskiwanie przez rolników wyższych cen i uniknięcie sytuacji, że "w łańcuchu od pola do stołu" kolejni pośrednicy nałożą na produkty swoje marże, w efekcie czego rolnik będzie tą stroną, która zarobiła najmniej.

Stąd, mówił szef MRiRW, zostanie "rozszerzona możliwość sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw tego wszystkiego, co rolnicy wytwarzają lub przetwarzają w gospodarstwach". "Chodzi o to, by rolnicy jak najwięcej żywności sprzedawali bezpośrednio" - powiedział Ardanowski. "Zaraz po wakacjach Sejm się tym zajmie, nie widzę problemu, by tego szybko nie przyjął" - dodał.

Czytaj też: PiS gasi pożar. Narodowy Holding Spożywczy jeszcze w tym roku

Pomysł zakłada „rozszerzoną możliwość sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw tego wszystkiego, co rolnicy wytwarzają lub przetwarzają również w gospodarstwach bez konieczności uzyskiwania zezwoleń, przy minimalnych wymogach sanitarnych - bo one muszą być. Więc chodzi o to, żeby rolnicy sprzedawali jak najwięcej żywności bezpośrednio” – wyjaśnił Ardanowski.

Plan dla rolnictwa, który ma w założeniu naprawić zaległości, które powstały w rezultacie zaniedbań poprzednich ekip rządzących, zakłada też przywrócenie produktywności na prawie czterech milionach hektarów użytków zielonych, które są w tej chwili de facto nieużytkami, a na które przyznawane są dopłaty bezpośrednie.

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski zagrożone. "Będziemy całkowicie zależni"





- Tam powinno być jakieś bydło, może w ekstensywnym utrzymaniu, ale nie wolno dopłacać pieniędzy, prawie czterech miliardów rocznie do powierzchni, które niczego nie produkują – powiedział minister.

Ardanowski ma nadzieję, że przynajmniej główny szkielet tego programu wejdzie w życie jak najszybciej. Zapewnił, że są już przygotowane projekty ustaw –o paliwie, sprzedaży bezpośredniej i inne, m.in. o zwiększeniu kontroli dla UOKiK-u, tak by wyeliminować fałszywą żywność, która trafia do Polski, tu jest przepakowywana i "udaje" wyprodukowaną w naszym kraju.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl