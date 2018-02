Powoływali się na wpływy w rządzie. Są wnioski o areszt tymczasowy

Fot. CBA Zatrzymani w zamian za 6 mln zł proponowali załatwianie spraw i kontrakty przy budowie autostrad i Centralnego Portu Komunikacyjnego

Prokurator chce aresztu dla czterech osób, które - powołując się na wpływy m.in. w Ministerstwie Rozwoju i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - obiecywały załatwienie intratnych kontraktów.

W środę informowaliśmy o zatrzymaniu przez CBA pięciu osób, które powoływały się na wpływy w parlamencie, ministerstwach i władzach samorządowych. Za załatwienie kontraktów przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego żądali 6 mln zł. W czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła czterem z nich zarzut płatnej protekcji, czyli "powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyści majątkowe".

Są wnioski areszt dla 4 zatrzymanych przez #CBA osób powołujących się na wpływy, którzy w zamian za 6 mln zł proponowali załatwianie spraw i kontrakty przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego i autostrad https://t.co/C4Jj7DtY0S -- CBA (@CBAgovPL) 1 lutego 2018

Jak dowiedział się money.pl, piątą zatrzymaną wczoraj osobą jest obcokrajowiec - inwestor, który miał przekazać pieniądze.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani powołując się na wpływy, m.in. w Ministerstwie Rozwoju, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędzie Miasta Szydłowca i Starostwie Szydłowieckim, deklarowali podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw "istotnych z punktu widzenia interesów osoby reprezentującej spółkę prawa handlowego".

- Ich działania miały polegać na załatwieniu uruchomienia kopalni surowców w Jankowicach gm. Szydłowiec oraz uzyskania dla planowanej inwestycji - centrum SPA - dotacji w kwocie od 100 do 300 mln. zł za pośrednictwem instytucji państwowych. Za swoje działania mieli otrzymać korzyści majątkowe i osobiste, m.in. inwestor miał odkupić od jednego z podejrzanych nieruchomości po zawyżonej cenie, a także miał założyć spółkę, będącą w przyszłości beneficjentem dotacji, w której podejrzani będą mieli określoną ilość udziałów - informuje money.pl Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak zauważa, do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji nie jest potrzebne faktyczne posiadanie wpływów. Wystarczy, że podejrzani na takie wpływy się powołują lub utwierdzają w istnieniu takich wpływów.

- Z ustaleń śledztwa wynika, iż nie były to faktyczne wpływy - dodaje Łukasz Łapczyński.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych przestępstw, złożyli wyjaśnienia. Prokurator zwrócił się do sądu o tymczasowe aresztowanie. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.