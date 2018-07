Awaria Revolut. Poważne kłopoty z płatnościami - pieniądze znikają, ale transakcja nie przechodzi

Popularny bankowy startup Revolut zaliczył właśnie poważną awarię. Podczas płatności system pobiera pieniądze, ale nie realizuje transakcji. Problemy mają klienci z Polski i całego świata.



Na koncie o kilkaset złotych mniej, ale płatność nie przeszła. Coraz popularniejszy na świecie i w Polsce Revolut zaliczył sporą awarię. O kłopotach brytyjskiej platformy, która od marca tego roku zdobywa klientów w Polsce, poinformował nas czytelnik za pośrednictwem formularza na stronie Dziejesie.wp.pl.

Problemem okazała się płatność w hotelu w Niemczech. System pobierał pieniądze, ale nie realizował płatności. W skrócie: klient na koncie ma mniej, a hotelarz wciąż czeka na płatność. I to wcale nie chodzi o małe pieniądze. Z innego konta czytelnik musiał wyłożyć kilkaset złotych. Revolut prosi w tej chwili, by korzystać z innych kart.

Problemy zgłaszają użytkownicy z całego świata. Podobne perypetie opisują w mediach społecznościowych. W aplikacji firma przeprasza i informuje o problemach już przy pierwszym uruchomieniu. Trzeba jednak przyznać, że zwykle w tym miejscu pojawiają się informacje o promocjach, więc komunikat łatwo zignorować.

Jak informuje Revolut, to kwestia problemów technicznych. Firma nie wdaje się w żadne szczegóły. Zapewnia za to, że pieniądze zostaną zwrócone. Informują o tym konsultanci na czacach. Nasz czytelnik, pan Tomasz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do obsługi klienta. Usłyszał, że pieniądze odzyska. Termin? Jeszcze nieznany. Bankowy startup prosi swoich klientów o cierpliwość i załącza przeprosiny.

? We are facing an intermittent issue which is causing some card payments to fail. We are focusing all of our efforts on a fix, and we'll keep you updated every step of the way. In the meantime, please carry an alternative card. We're so sorry for any inconvenience.