Baltona ponad 20 proc. w górę. Koniec wieloletniej batalii sądowej o sklepy na Lotnisku Chopina

Spory sądowe trwały od 2012 roku, kiedy Porty Lotnicze wypowiedziały umowy najmu. Obie strony doszły w końcu do porozumienia i 14 sklepów Baltony będzie mogło działać bez przeszkód przez najbliższe dziewięć lat.

Kultowa marka sklepów w PRLu, która obok Peweksu była dla Polaków namiastką Zachodu, już nie musi się bić z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze o przetrwanie. Baltona zawarła ugodę w związku ze sporami dotyczącymi najmu powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Akcje spółki wystrzeliły w górę o ponad 30 proc. Zaraz po godz. 11:00 w poniedziałek zostały zawieszone przez GPW, bo doszły do maksymalnych widełek notowań, czyli przekroczyły poziom 4,41 zł za akcję, a i kolejny poziom widełek 4,69 zł się "nie przyjął", bo oferty wskazują na chęć kupowania po nawet 4,80 zł. To byłby najwyższy poziom kursu od czerwca 2016 r.

Strony zrzekły się względem siebie wszelkich wzajemnych roszczeń obecnych oraz przyszłych związanych ze sporami w zakresie wypowiedzenia przez PPL w roku 2012 umów najmu powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Historia sporu jest równa zresztą historii notowań Baltony na giełdzie - jej akcje pojawiły się w obrocie właśnie w 2012 roku.

"Zrzeczenie się wzajemnych roszczeń obejmuje dodatkowo zobowiązanie stron do doprowadzenia do umorzenia toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz do niewszczynania żadnych dalszych postępowań w celu dochodzenia, ustalenia i egzekucji roszczeń związanych z ww. sporami" - napisano w komunikacie.

Jednocześnie Baltona i PPL podpisały pakiet łącznie 14 umów najmu powierzchni handlowych o łącznej powierzchni ok. 2 818,75 m2 o wartości 710 mln zł. Umowy zawarto na okres 9 lat, przy czym w przypadku dwóch sklepów wprowadzono zastrzeżenia na wypadek, gdyby w okresie ich obowiązywania doszło do przebudowy budynku Terminala 2 lotniska.

Strony uzgodniły, że PPL będzie mieć prawo wypowiedzenia umów najmu w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień ugody, w szczególności w odniesieniu do przypadku zaniechania działań mających na celu zrzeczenie się przez Baltonę lub podmioty powiązane Baltony roszczeń względem PPL oraz Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naruszenia postanowień Baltona zapłaci na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej karę umowną w wysokości 22 mln euro. Kara z tego tytułu nie kumuluje się z ewentualnymi karami umownymi przewidzianymi indywidualnie w umowach najmu na poziomie 1,5 mln euro dla każdej z umów.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

