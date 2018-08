Bank Millennium zmienia praktyki pod naciskiem UOKiK. Wyśle frankowiczom propozycje aneksów do umów

Fot. Bank Millennium / materiały prasowe Bank Millennium nie respektował wyroków sądów. Negocjacje UOKiK trwały 4 miesiące.

Bank Millennium wyśle frankowiczom propozycje aneksów do umów, w których nie tylko wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ale także nie będzie ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń. To efekt interwencji prezesa UOKiK.

UOKiK podkreśla, że Bank Millennium nie respektował wyroków sądów, które uznawały za niedozwolone klauzule dotyczące opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytów frankowych. Wprawdzie zwracał klientom zakwestionowane opłaty, ale domagał się od nich innych zabezpieczeń kredytów.

Po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bank zobowiązał się do zmiany tych praktyk. Wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i nie będzie też ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego np. na 95 czy 100 proc. wartości nieruchomości. Opłaty z tego tytułu okazały się szczególnie uciążliwe dla osób mających kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego.

Z powodu wzrostu wartości franka wobec złotego trudno było ustalić, kiedy wartość kredytu pozostałego do spłaty osiągnie poziom, w którym zgodnie z umową, wystarczające będą pozostałe formy zabezpieczenia. Kredytobiorcy często musieli opłacać składki na to ubezpieczenie nawet jeśli w trakcie trwania umowy spłacili ubezpieczoną część kredytu.

Część frankowiczów postanowiła pójść do sądów, które po analizie umów kredytowych przeważnie uznawały, że banki bezprawnie pobierały składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Powodem były niedozwolone postanowienia w umowach, niektóre z nich zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Wątpliwości sądów budził m.in. fakt, że kredytobiorcy opłacali składki, ale nie mieli żadnych korzyści z zawartej umowy ubezpieczenia oraz to, że w chwili zawierania umów kredytowych nie można było przewidzieć, jak długo i w jakiej wysokości klienci będą musieli ponosić opłaty. Jeśli w konkretnym przypadku sąd przyznał rację kredytobiorcy, to zobowiązywał bank do zwrotu wpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Takie wyroki dotyczyły wielu banków oferujących kredyty odnoszące się do franka szwajcarskiego. Jednym z nich był Millennium. Choć zgodnie z wyrokami sądów oddawał klientom opłaty pobrane za zakwestionowane składki, ale jednocześnie wzywał ich, by zabezpieczyli kredyt w inny sposób. Proponował im albo podwyższenie marży kredytu o 0,5 pkt proc., albo miesięczną prowizję za zwiększone ryzyko banku.

- Taka praktyka banku niwelowała skutki prawomocnych wyroków. Sądy uznawały, że postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są niedozwolone, a Millennium zastępował je nowymi, kosztownymi dla klientów zabezpieczeniami - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. - Godziło to w dobre obyczaje, dlatego wystąpiliśmy do banku, aby zaprzestał tej praktyki. Negocjacje trwały około 4 miesięcy - dodaje.



Przy okazji UOKiK zapytał 19 innych banków, czy respektują wyroki dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wszystkie zapewniły, że zwracają konsumentom zasądzone należności.

