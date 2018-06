Bank Pekao idzie na bój o Ukraińców. Kilkadziesiąt tysięcy kont do końca roku

Fot. ARTUR BARBAROWSKI / EAST NEWS Prezes Krupiński chce podbić serca Ukraińców

Już prawie wszystkie największe banki w Polsce zadeklarowały walkę o ukraińskiego klienta. Pekao twierdzi, że jest numerem jeden, a liczbę Ukraińców korzystających ze swoich usług chce w tym roku nawet podwoić.

Bank Pekao chce do końca tego roku otworzyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nowych rachunków Ukraińców - poinformował Marek Tomczuk, wiceprezes odpowiadający za bankowość detaliczną. Od początku lipca bank wprowadza m.in. darmowe przelewy na Ukrainę oraz bankowość mobilną PeoPay po ukraińsku.

- Na koniec pierwszego kwartału w Banku Pekao mieliśmy 135 tys. klientów, będących obcokrajowcami. To ok. 28-29 proc. udziałów w rynku - powiedział Tomczuk podczas konferencji prasowej. - Szacujemy, że jesteśmy bankiem nr 1, który obsługuje tę grupę mieszkańców - dodał.

Zobacz też: Formalności barierą w zatrudnianiu Ukraińców. Urzędy nie nadążają z wydawaniem pozwoleń

Bank poinformował, że blisko co czwarty (22,5 proc.) obywatel Ukrainy korzystający z usług bankowych w Polsce jest klientem Banku Pekao (70 tys.). Wśród studentów odsetek ten jest jeszcze wyższy: co trzeci (30 proc.) student z Ukrainy posiada konto w Pekao (11,4 tys.).

- Biorąc pod uwagę trzy miliony obywateli z Ukrainy, którzy mają być w Polsce w 2018 roku, chcielibyśmy otworzyć kilkadziesiąt tysięcy nowych ROR-ów do końca roku. Dostrzegamy tu niszę. To trend, którego nie można lekceważyć - podkreślił.

Tomczuk podkreślił, że bank dokonał ekspertyzy oczekiwań obcokrajowców i wynika z niej, że wielu z obywateli Ukrainy chce pozostać w Polsce.

- To są ludzie, którzy podejmują pracę i myślą, by w Polsce pozostać, ale ich poziom "ubankowienia" w polskich bankach to zaledwie 10 proc. - ocenia.

- Nadal jest ogromny potencjał do wzrostu - widać to zarówno w liczbie obywateli Ukrainy - szacujemy, że w 2018 r. będziemy mieli ok. 3 mln obywateli Ukrainy w Polsce, jak i wartości środków, które są przekazywane za granicę - mówi Tomczuk.

Według wyliczeń banku aż 62 proc. Ukraińców zawozi pieniądze do kraju osobiście, 14,3 proc. przekazuje przez zaufane osoby, 15 proc. korzysta ze specjalistycznych firm, a tylko 4,4 proc. przelewa środki z rachunków bankowych.

- Tu widzimy bardzo dużą rolę banku, aby przekonać obywateli Ukrainy do dokonywania przelewów - powiedział Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w pionie bankowości detalicznej.

Środki przekazane za granicę przez obcokrajowców pracujących w Polsce wyniosły 13 mld zł w 2017 r., z czego 11,7 mld zł to pieniądze obywateli Ukrainy (ok. 90 proc.).

Oferta banku Pekao dla klientów z Ukrainy obejmuje: bezpłatne konto, kartę i bankomaty za granicą, w tym na Ukrainie, realizacja przekazów Western Union w oddziałach Banku Pekao oraz w serwisie internetowym Pekao24.

Zachęca też atrakcyjnymi według banku kursami wymiany walut w oddziałach, serwisie Pekao24 oraz aplikacji PeoPay. Infolinia oraz dedykowany program powitalny będzie w języku ukraińskim. Podobnie jak wzory umowy rachunku i regulaminów, instrukcja korzystania z bankowości elektronicznej Pekao24, czy materiały reklamowe. Ponadto w ramach promocyjnej oferty, klienci będą mogli korzystać z bezpłatnych przelewów na Ukrainę w dolarach lub euro.

Bój banków o Ukraińców

Bank Pekao nie jest jedyny, który zaangażował się w przyciąganie ukraińskich emigrantów do swoich usług. Ale jednym z ostatnich, który to publicznie deklaruje.

Pod koniec ubiegłego roku ukraińską wersję aplikacji IKO otwierał PKO BP. W przypadku PKO BP pomaga posiadanie banku u naszego wschodniego sąsiada - Kredobanku, największej instytucji finansowej na zachodniej Ukrainie.

Raiffeisen Bank Polska twierdził, że zdobył więcej klientów z Ukrainy niż inne banki - w grudniu było wśród jego klientów 42 tys. osób legitymujących się paszportem ukraińskim. Pracował wtedy nad rozwiązaniem, które miało umożliwić obywatelom Ukrainy otworzenie konta bez konieczności odwiedzania placówki bankowej.

Do walki na perspektywicznym rynku przystąpiły też banki Leszka Czarneckiego. Getin Noble Bank wprowadził w listopadzie ub. roku ułatwienia dla Ukraińców chcących otworzyć konto - ma do tego wystarczyć paszport lub karta pobytu, pojawi się też wsparcie językowe. W ciągu roku liczył na ok. 30-50 tys. kont obywateli Ukrainy. W zachęceniu do usług miał pomóc Idea Bank Ukraina.

Od listopada także Credit Agricole wprowadził ułatwienia dla Ukraińców.

BGŻ BNP Paribas w kwietniu b.r. podał, że nie chce już czekać w Polsce na ukraińskich klientów. Poszuka ich już w Kijowie i Lwowie. Każdy nowy klient dostanie darmową kartę pre-paid telefonu komórkowego sieci T-Mobile - ogłaszał w maju bank. W ub. roku założył około 20 tys. kont dla Ukraińców, a w tym roku przyrost był około 2 tys. miesięcznie.

Aby lepiej dotrzeć do tej grupy klientów, bank postawił na szeroko zakrojoną kampanię informacyjną we współpracy z UkrSibbankiem. Podpowie, jak wyrobić w Polsce PESEL albo uzyskać kredyt.

W czerwcu ub. roku BZ WBK wprowadzał obsługę po ukraińsku na infolinii i informował, że w 2016 r. założył 20 tys. kont dla obcokrajowców.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl