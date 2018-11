Bilans Glapińskiego w NBP. Pierwsza strata od dekady i rekordowo niskie stopy

Adam Glapiński na stanowisku prezesa NBP jest nieco ponad dwa lata z sześciu, jakie przewiduje kadencja. Po aferze KNF pojawiły się głosy, że - tak jak przewodniczący Komisji - on również powinien podać się do dymisji.

Uważa tak m.in. Stanisław Gomułka, ekonomista i były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. I nie jest to odosobniony głos.

Glapiński zapowiedział już, że sam z siebie ze stanowiska nie zamierza rezygnować . Zdymisjonować go nie można, bo tak stanowią przepisy. Warto przypomnieć, że szef NBP nie jest jeszcze nawet na półmetku kadencji. Stery banku centralnego przejął w połowie 2016 roku na kolejne 6 lat.

Przez nieco ponad 2 lata Adam Glapiński zasłynął jako jeden z największych orędowników niskich stóp procentowych. Utrzymuje je na najniższym poziomie w historii i sugeruje, że nie zmieni się to co najmniej do końca przyszłego roku, a być może i w 2020 roku.