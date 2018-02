Ograniczenia w dostępie do konta i niedziałające karty. Tak będzie wyglądał weekend w niektórych bankach

Fot. Stefan Maszewski / East News Prace modernizacyjne, przerwy technologiczne - tak banki uzasadniają utrudnienia

Ograniczenia w dostępie do konta, niedziałające karty i problemy z serwisem maklerskim. Tak będzie wyglądał weekend klientów niektórych banków. Piątek, sobota i niedziela to dla banków najlepszy czas na prace modernizacyjne. Sprawdź, w których bankach będą utrudnienia.

Już w nocy z 2 na 3 lutego (z piątku na sobotę) przerwę w dostępie do bankowości będą mieli klienci Getin Noble Banku. Ograniczenia pojawią się o 23:30 i potrwają do godziny 8 dnia następnego. Problemy dotkną i bankowość internetową, i mobilną. Bank tłumaczy przerwę koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Również część klientów mBanku będzie w najbliższym czasie miała pewne utrudnienia. W niedzielę w banku będą prowadzone prace, przez które wyłączony będzie mKantor. Jak informuje bank, "usługa będzie niedostępna w godzinach 00:00 - 04:00, zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych".

Prace będzie prowadzić również bank PKO BP. Już w piątek o godzinie 23 nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji IKO (w tym realizowania transakcji przez IKO w bankomatach, wpłatomatach, przy kasach lub systemem BLIK). Prace informatyczne potrwają do godziny 5.00 do soboty 3 lutego.

A to dopiero początek! W niedzielę 4 lutego od godziny 1:30 do godziny 4:00 nie będzie możliwe korzystanie z kart płatniczych PKO BP. Nie uda nam się żadna transakcja przy bankomacie i w sklepie. Nie przejdą też płatności internetowe. W tym czasie jednak IKO będzie działać bez problemu. PKO BP nie tłumaczy, dlaczego karty będą wyłączone, ale przeprasza klientów za utrudnienia.

Prace serwisowe zaplanowane są też w banku Pekao, w dniu 3 lutego w godzinach od 6 do 20 nie będzie działać serwis Pekao24Makler.

Do tego prace serwisowe zaplanował bank Toyota. W niedzielę od 7 do 9 będą prowadzone prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. "W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do autoryzacji płatności kartowych" - informuje bank.