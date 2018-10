Banki wydały 2,3 mln kart płatniczych w rok. Polacy mają ich już ponad 40 mln

Fot. stevepb

40,2 mln kart płatniczych mają w portfelach Polacy. To o 700 tys. więcej niż w marcu i o 2,3 mln więcej niż rok wcześniej. Zdecydowana większość to karty debetowe, wydawane do rachunków bankowych.

Dane na temat liczby kart płatniczych w drugim kwartale bieżącego roku (od kwietnia do czerwca) opublikował Narodowy Bank Polski. Jak zauważa portal cashless.pl, po raz pierwszy w historii liczba „plastików” w portfelach Polaków przekroczyła 40 mln.

W porównaniu z marcem przybyło ich bowiem 700 tys. Z kolei od czerwca 2017 roku liczba kart wzrosła o 2,3 mln. To daje średnio prawie 200 tys. kart wydawanych miesięcznie.

Zdecydowana większość to karty debetowe, czyli te wydawane do rachunków bankowych. Na rynku było ich 31,7 mln, o 2 mln więcej niż przed rokiem. Z kolei liczba kart kredytowych nieznacznie zmalała i na koniec czerwca wynosiła niespełna 5,86 mln.

Pozostałe to przede wszystkim karty przedpłacone. Według danych NBP na rynku jest 2,45 mln tzw. pre-paidów.

Bank centralny zwraca uwagę, że Polacy coraz rzadziej posługują się klasycznymi kartami. Aż 81,7 proc. (blisko 32 mln) z nich to bowiem te z technologią płatności zbliżeniowych. Jeszcze rok wcześniej liczba ta nie przekraczała 30 mln i stanowiła 78,4 wszystkich „plastików”.

