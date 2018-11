Bardzo drogie wybory. Zasady wprowadzone przez PiS mocno podnoszą koszty

Niemal 450 mln zł. Tyle będą nas w sumie kosztowały przyszłoroczne wybory do europarlamentu i do Sejmu i Senatu. Będą one dwa razy droższe niż poprzednio. Wszystko przez zmiany wprowadzone przez PiS.

