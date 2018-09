Będzie nowa autostrada. Kolejna obietnica premiera

Fot. Krzysztof Kaniewski / EastNews Premier o nowych projektach przed wyborami samorządowymi

Znajdą się pieniądze i powstanie nowa autostrada. W najgorszym razie stara zostanie poszerzona. To obietnica premiera Mateusza Morawieckiego po wizycie na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinek od Legnicy do Wrocławia.

- Przeznaczymy dodatkowe kwoty na poszerzenie lub budowę nowej autostrady, dodatkowej – mówił w stolicy Dolnego Śląska premier Mateusz Morawiecki, na konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości. Podczas której słowo „wielkie” przewijało się wielokrotnie.

Morawiecki podkreślił, że chce mówić "o wielkich inwestycjach”, które rząd PiS nie tylko deklaruje, ale już wdraża dla Dolnego Śląska – informuje „Puls Biznesu”.

- Wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląską wiedzą jak zakorkowana jest A4. Jaka to jest bolączka od Legnicy do Wrocławia i dalej na wschód, ale również od samej granicy autostrada się korkuje – wylicza premier. Jak dodaje, z pomocą przyjdzie „wielki program uszczelniania podatków”. To z tych pieniędzy zostaną sfinansowane nowe inwestycje drogowe.

To nie koniec obietnic dla regionu. Premier zapowiedział wsparcie dla projektu nowoczesnej, sprawnej i szybkiej komunikacji. To propozycja kandydatki PiS na prezydenta Wrocławia - Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Morawiecki zaznaczył, że to jest logicznie zbudowany plan dla mieszkańców Wrocławia i całej wrocławskiej aglomeracji.

Premier nie ominął też Odry. Stwierdził, że jest obecnie niewykorzystaną rzeką.

- Chcemy ją przywrócić miastu i chcemy ją przywrócić gospodarce polskiej – stwierdził. I zapowiedział budowę progów wodnych w Ścinawie i Lubiążu. Dodał, że dzięki temu zarówno Opolszczyzna, jak i Dolny Śląsk nie będą musiały się obawiać powodzi.

Premier mówił również o programie zdrowotnym dla Dolnego Śląska.

- Przebudowa dwóch wielkich programów - kardiologicznego i onkologicznego - zaczyna się tutaj, na Dolnym Śląsku. Nowoczesna służba zdrowia z przeznaczonymi dodatkowymi środkami i całą przebudową architektury, struktur, ale również sprzętem medycznym, lekarzami, specjalistami - to już wkrótce państwo zobaczycie – zapewnia Morawiecki.

Zdaniem premiera, potrzebna jest do tego dobra współpraca rządu i samorządu. Morawiecki poruszył również temat skomercjalizowanych samorządowych jednostek medycznych i szpitali. Tu jako przykład podał Białogard.

- One po paru latach raptem bankrutowały, wyłączały z leczenia całe oddziały i wyrządziły wielkie szkody dla mieszkańców. To jest droga, którą kroczą nasi oponenci polityczni, to jest coś, co próbują zrobić. Sprywatyzować samorządy – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

