Będzie szybciej i taniej. Wiceminister punktuje plusy nowej specustawy

PiS przygotował nową specustawę, która ma przyspieszyć budowę lokali w ramach programu "Mieszkanie+". - To jest ustawa, która powoduje, że będzie się budować szybciej a szybciej znaczy taniej. Łatwiej będzie pozyskać grunt, a łatwiejsze do pozyskania grunty to znaczy tańsza inwestycja - wylicza Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w programie "Money. To się liczy".

- A jak tańsza inwestycja to większa konkurencyjność na rynku, a co za tym idzie większa podaż mieszkań. A to oznacza większą dostępność cenową. Korzystają na tym wszyscy - dodaje wicemister.

