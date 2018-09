Będzie więcej pieniędzy na lekarstwa. Zwycięstwo przedstawicieli pacjentów

Fot. Morrhigan/iStockphoto

NFZ co roku będzie przeznaczał tę samą część budżetu na refundację farmaceutyków. Obecnie ustawa określa tylko maksymalne wydatki na ten cel, ale nie przewiduje minimum.

"Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do dokumentu "Polityka lekowa". Wynika z niego, że Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie do ustawy refundacyjnej jeszcze w tym roku sztywnego zapisu, że z każdego budżetu NFZ co najmniej 16,5 proc. ma być przeznaczone na leki. Dziś przeznacza się na to ok. 13-14 proc.

W planie finansowym na 2019 r. z tytułu refundacji zaplanowano wydatki rzędu 12,2 mld zł. Gdyby już teraz obowiązywał poziom 16,5 proc., Fundusz przeznaczyłby na leki 13,5 mld zł.

Czytaj też: Prezenty resortu zdrowia dla firm farmaceutycznych. Podnosi ceny leków kosztem pacjentów i NFZ

Zmiana w ustawie to zwycięstwo przedstawicieli pacjentów. Podkreślają, że budżet refundacyjny jest okrajany ze względu na inne potrzeby. NFZ twierdził z kolei, że wie, jakie potrzeby są najpilniejsze i w związku z tym lepiej, by budżet pozostał elastyczny.

Recepta w mailu i smsie za półtora roku. Ministerstwo zakończyło testy

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl