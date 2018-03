Bezpłatna konferencja technologiczna Huawei. Najlepsze cyfrowe rozwiązania

7 marca w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbędzie się konferencja Huawei eco-Connect Poland 2018. Spotkanie pod hasłem ”Leading New ICT, the Road to Digital Transformation” to okazja do wymiany doświadczeń oraz poznania trendów i ciekawych case study z polskiego rynku. Prelegentami konferencji będą przedstawiciele czołowych firm na rynku ICT takich jak IDC, Intel czy SAP, a także eksperci Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

HUAWEI, jako wiodący dostawca rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych, konsekwentnie angażuje się w realizowanie innowacyjnych planów na rzecz cyfrowej gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw. Ponadto, buduje przy tym otwarty ekosystem do wymiany know-how. Dlatego też, firma w ramach konferencji HUAWEI eco-Connect Poland zaprasza swoich partnerów biznesowych, klientów, ekspertów branżowych, a także przedstawicieli sektora rządowego do wspólnej wymiany doświadczeń, praktyk biznesowych oraz poglądów na temat transformacji cyfrowej.

– Szeroko zakrojona współpraca z partnerami, oparta na zasadzie win-win, pozwala naszym klientom osiągać sukcesy w dziedzinie cyfrowej transformacji. Co ważne, dzieje się ona na naszych oczach i kształtuje wizję inteligentnego oraz nowoczesnego świata. W związku z nią zmienia się wszystko – zarówno biznes, jak i życie zwykłych ludzi. Dlatego, wsłuchując się w głos otoczenia przy okazji takich wydarzeń jak Huawei eco-Connect Poland jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć zachodzące zmiany i wynikające z nich potrzeby. Dzięki temu tworzymy rozwiązania, które skutecznie na nie odpowiadają, pod kątem różnych branż, oraz wspomagają ich dalszy rozwój – mówi Tony Bao, nowy dyrektor zarządzający Huawei Polska.

Wysokiej jakości narzędzia i rozwiązania z obszaru ICT otwierają liczne możliwości rozwoju i wprowadzenia nowych modeli biznesowych, nieosiągalnych wcześniej przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. W związku z czym konferencja Huawei będzie skupiała się wokół biznesu oraz najnowszych trendów technologicznych takich jak cloud computing, Internet rzeczy, Big Data czy też sztuczna inteligencja.

Przedstawione zostaną także case studies dotyczące nowoczesnych rozwiązań wdrożonych z powodzeniem m.in. firmę INEA, Grupę Wirtualna Polska oraz mBank. W trakcie spotkania zaplanowano również prezentacje nowości produktowych oraz wykłady techniczne. Do dyspozycji uczestników dostępny będzie też Demo Room, w którym uczestnicy spotkania będą mogli samodzielnie przetestować prezentowane rozwiązania.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia, agenda konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem: http://e.huawei.com/topic/huawei-connect-poland2018-en/index.html.

Udział w konferencji Huawei eco-Connect Poland 2018 jest bezpłatny.